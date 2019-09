Intouchables ou presque depuis le début de saison, l'Inter Milan et la Juventus se sont encore imposées en Serie A et se retrouveront dimanche prochain pour un vrai duel au sommet.

L'Inter d'Antonio Conte ? Six victoires en six matches. La Juve de Maurizio Sarri ? Cinq succès et un match nul. Les deux grands favoris du championnat ont à peine laissé quelques miettes depuis le début de saison et ont déjà pris le large.

Le grand rendez-vous de San Siro dans une semaine vaudra cher et donnera une première indication sur les chances de l'Inter de mettre fin à huit ans d'hégémonie turinoise.

Avant cela, les deux équipes devront tout de même jouer en Ligue des Champions, la Juve à domicile mardi contre le Bayer Leverkusen, et l'Inter mercredi à Barcelone. Du coup, les deux entraîneurs avaient procédé à quelques changements samedi.

Pour battre la Sampdoria 3-1 à Gênes, l'Inter s'est ainsi présentée sans Godin, D'Ambrosio, Barella ou Lukaku, entré seulement en fin de match.

Sensi a ouvert le score sur une frappe lointaine déviée par Alexis Sanchez (20e), puis un autre tir, raté, du même Sensi, a permis au Chilien de marquer le but du 2-0 (22e).

L'ancien attaquant de Manchester United, titularisé pour la première fois cette saison, a ensuite curieusement relancé le match en prenant un deuxième avertissement pour une simulation juste après la pause.

Matuidi arrière gauche

Sûrs de leur jeu et avec seulement deux buts encaissés en six matches, les Milanais ne seront pas loin de partir favoris contre la Juventus, moins flamboyante malgré des résultats presque similaires.

Mais les Turinois ont l'expérience de la victoire et leur deuxième période samedi face à la Spal (2-0) a été l'une des plus convaincantes de la saison.

Après une énorme occasion signée Ramsey, le premier but de la Juve a été inscrit par Pjanic d'une merveilleuse reprise de l'extérieur de la surface juste avant la pause (45e).

En deuxième période, les Bianconeri ont haussé le rythme, suffisamment pour étouffer pleinement et définitivement leurs adversaires.

Berisha a fait plusieurs miracles dans le but de la Spal, mais le deuxième but, inéluctable, est venu de la tête de Ronaldo après une belle action et un centre remarquable de Dybala (78e).

