Ce contenu a été publié le 12 décembre 2009 01:56 12. décembre 2009 - 01:56

Tirana - Les autorités albanaises ont décidé d'interdire pour encore trois ans la navigation d'embarcations privées dans les eaux territoriales albanaises, a annoncé vendredi le Premier ministre Sali Berisha. Cette mesure doit permettre d'enrayer le trafic d'êtres humains et les activités de la mafia.

"Ces embarcations privées n'ont rien à faire avec le tourisme, mais servent à l'industrie de la mafia et du crime organisé", a estimé M. Berisha lors d'une réunion de son gouvernement à Tirana.

"Le message est clair: la tolérance de l'Etat albanais contre tout trafic et crime organisé est zéro ce qui nous impose d'interdire pour encore trois ans la navigation d'embarcations privées dans les eaux territoriales albanaises", a-t-il indiqué.

L'Albanie avait décidé en décembre 2005 d'interdire la navigation d'embarcations privées dans ses eaux territoriales devenues pendant plusieurs années plaque tournante du trafic de drogue, d'êtres humains et d'armes vers la côte italienne.

Le parlement albanais avait voté en avril 2006 une loi précisant que seuls "les ferries, les bateaux de transport, de pêche, de la police et de l'armée ont le droit de circuler dans les eaux albanaises".

Selon les autorités albanaises, plusieurs centaines de personnes, des Albanais ou étrangers, ont péri dans les eaux albanaises de 1991 à 2005 lors de tentatives désespérés de rejoindre la côte italienne.

