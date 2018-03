Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 juin 2014 16:06 02. juin 2014 - 16:06

Une cinquantaine de personnes ont péri dimanche et lundi dans des affrontements et des bombardements en Irak, dont 22 à Falloujah, une ville à 60 kilomètres à l'ouest de Bagdad et tenue par des insurgés. Au moins 36 personnes ont par ailleurs été blessées.

Neuf personnes ont été tuées lundi dans des attentats à la bombe dans une province au nord de la capitale et dans celles de Najaf et Zi Qar, dans le sud du pays d'ordinaire épargné par les violences, ont annoncé des responsables.

Et trois soldats ont été tués dans un attentat suicide à la voiture piégée à Tarmiya, au nord de Bagdad.

Au sud de la capitale, un jeune a été tué dans un attentat à la bombe près de son école à Mahmoudiya et deux personnes sont décédées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'une mosquée chiite à Iskandariya.

Barils d'explosifs sur des civils

Ces attentats ont eu lieu au lendemain d'une journée meurtrière où 40 personnes ont été tuées, dont 22 à Falloujah. Les attaques qui ont également fait 36 blessés ont touché plusieurs secteurs de Falloujah et sa périphérie, a souligné un médecin du principal hôpital de la ville, Ahmed Shami.

Plus de 350 personnes ont été tuées dans la région de Falloujah depuis le début de la vague de violences fin décembre dans cette ville et dans sa province d'Al-Anbar, selon M. Shami.

La plupart des victimes sont des civils tués dans les bombardements des forces de l'armée. Elle frappe régulièrement la ville depuis des mois sans être parvenue à en reprendre le contrôle, a encore souligné M. Shami.

Human Rights Watch (HRW) l'a d'ailleurs accusée le mois dernier de larguer des barils d'explosifs sur des zones d'habitation dans ce but.

Démantèlement d'un camp

Les violences dans la région de Falloujah ont été déclenchées le 30 décembre par le démantèlement à Ramadi (40 km plus à l'ouest), chef-lieu de la province majoritairement sunnite d'Al-Anbar, d'un camp de protestataires sunnites anti-gouvernementaux. Ceux-ci dénonçaient une discrimination de la part des autorités dominées par les chiites.

Une vague de violences a fait plus de 4000 tués depuis le début de l'année, dont 900 pour le seul mois de mai. Un bilan presque équivalent à celui de mai 2008, quand le pays sortait à peine d'un conflit confessionnel sanglant après l'invasion américaine de 2003.

D'importantes villes échappent par ailleurs pour la première fois au contrôle des autorités depuis l'insurrection qui avait suivi cet événement.

Neuer Inhalt Horizontal Line