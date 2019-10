Des ONG, dont plusieurs établies à Genève, demandent un débat urgent ou une session spéciale du Conseil des droits de l'homme après la répression des manifestations en Irak. Elles ont appelé jeudi à Genève le gouvernement irakien à tenir ses "promesses" de retenue.

Au total, plus de 100 personnes ont été tuées et plusieurs milliers blessées dans ces violences depuis début octobre. Mais selon certains activistes, le nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Plusieurs centaines de personnes ont elles été détenues, dont certaines victimes d'abus présumés.

Ces ONG, dont l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), demandent au gouvernement d'honorer les libertés fondamentales de ses citoyens et de lancer des investigations indépendantes sur le recours excessif à la force et l'assassinat de militants des droits de l'homme. Et de poursuivre les responsables.

Les manifestants dénoncent la corruption, des questions d'emploi et la déliquescence des services publics, alors que l'accès à l'eau potable est difficile dans certaines zones. Les ONG estiment que les forces de sécurité ont violé le Pacte international sur les droits civils et politiques.

Elles souhaitent aussi la libération immédiate des manifestants pacifiques et des soins pour ceux qui en ont besoin. Les défenseurs des droits de l'homme doivent pouvoir oeuvrer sans restriction, selon ces organisations.

