16 juillet 2018

Des obus ont atteint dimanche une position militaire syrienne située au nord de l'aérodrome de Neirab, près d'Alep, infligeant des dégâts matériels. L'agence de presse d'Etat syrienne Sana a immédiatement accusé Israël, "l'ennemi sioniste", d'avoir tiré les missiles.

L'armée israélienne, qui confirme rarement les frappes sur les positions syriennes, n'a pas commenté dans l'immédiat cette annonce. Selon Sana, ces tirs participent des efforts d'Israël pour soutenir les insurgés du sud de la Syrie, où les forces syriennes ont lancé une offensive et remporté d'importantes victoires ces dernières semaines.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée à Londres et proche des rebelles syriens, a affirmé avoir enregistré une série d'explosions autour de Neirab dimanche soir. "Elles ont été provoquées par des missiles, suspectés d'avoir été tiré d'Israël et ciblant des positions tenues par le régime syrien et ses alliés".

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a effectué plusieurs frappes contre le régime du président syrien Bachar al-Assad ou ses alliés, le Hezbollah libanais et l'Iran, près de Damas et dans les provinces centrales de Homs et de Hama, mais elles sont beaucoup plus rares dans le nord du pays, comme à Alep dimanche soir.

Les YPG se retirent de Minbej

Israël et la Syrie sont officiellement en état de guerre. L'Etat hébreu s'est emparé en 1967 de la majeure partie du plateau syrien du Golan, qu'il a annexée en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

Plus au nord, les derniers membres de la milice kurde des unités de protection du peuple (YPG) se sont retirés dimanche de Minbej, ont indiqué leurs alliés arabes au sein des forces démocratiques syriennes (FDS), pour éviter des tensions avec la Turquie voisine.

La milice kurde est considérée comme "terroriste" par Ankara, pour qui les YPG sont l'émanation en Syrie du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé "terroriste" par la Turquie, mais aussi par Washington et l'Union européenne.

Cette annonce fait suite à l'accord intervenu au début juin entre la Turquie et les Etats-Unis sur Minbej, après des mois de dissensions. En vertu de cet accord, les YPG devaient se retirer et les forces turques et américaines doivent assurer conjointement la sécurité et la stabilité dans la ville.

