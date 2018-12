Italie: la Juventus a eu chaud

Un doublé de Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus de battre la Sampdoria 2-1 à Turin en ouverture de la 19e journée de Serie A. Mais le leader a quand même eu chaud.

A la 92e, Saponara a bien cru égaliser pour les visiteurs, sur une magnifique frappe enroulée dans la lucarne de Perin. Mais la réussite a finalement été annulée plus de deux minutes plus tard après visionnement avec la VAR, en raison d'une position de hors-jeu en amont de l'action de but, au grand dam des joueurs de la Sampdoria.

Ronaldo avait ouvert le score dès la 2e, avant l'égalisation de Quagliarella sur penalty (33e). Le quintuple Ballon d'Or portugais a redonné l'avantage à la Juve à la 65e, sur un autre penalty.

Au classement, la Juventus compte 9 points d'avance sur Naples, qui a battu Bologne 3-2 grâce à un doublé de Milik (15e/52e) et un but décisif de Mertens à la 88e. Les Turinois de Massimiliano Allegri ont ainsi bouclé la phase aller avec 53 points (17 succès, 2 nuls), ce qui constitue un record en Serie A.

Valon Behrami a pour sa part inscrit son premier but de la saison avec Udinese. Le milieu de terrain suisse a marqué le 2-0 final contre Cagliari à la 57e dans une rencontre tendue, avec une expulsion de chaque côté.

