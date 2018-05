Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Carlo Ancelotti se serait mis d'accord avec le président de Naples, vice-champion d'Italie, pour succéder la saison prochaine à l'entraîneur Maurizio Sarri.

C'est du moins ce que prétend mercredi la presse italienne.

Limogé en septembre par Bayern Munich, Ancelotti, qui a aussi entraîné l'AC Milan, la Juventus, Chelsea, le Real Madrid et le PSG, aurait passé trois heures mercredi matin à Rome avec le président du club napolitain, le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis, qu'il aurait déjà rencontré mardi soir.

Ancelotti aurait accepté de signer un contrat de deux ans, avec à la clé 6,5 millions d'euros par an, et une troisième année en option. Le Mister viendrait à Naples avec son fils Davide, dans l'encadrement du club napolitain, et son gendre Mino Fulco.

L'annonce officielle n'interviendrait pas avant le 1er juin, le temps de régler la situation de Sarri, auquel il reste deux ans de contrat, selon la Gazzetta Dello Sport. Un transfert en bonne et due forme éviterait de limoger le technicien italien, très respecté en Europe pour la qualité du jeu pratiqué par le Napoli sous ses ordres.

Le Zenit St-Pétersbuorg et Chelsea seraient intéressés par Sarri, dont la clause de départ est fixée à huit millions d'euros. Le club russe vient de perdre Roberto Mancini, qui a accepté le poste de sélectionneur de l'Italie refusé par Ancelotti.

