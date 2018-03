Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 avril 2013 22:33 27. avril 2013 - 22:33

Genève - Naples s'est imposé 3-0 à Pescara lors de la 34e journée de Serie A. Inler et Dzemaili ont chacun marqué un but.

De retour comme titulaire, Gökhan Inler a ouvert la marque à la 46e sur un tir légèrement dévié. Pandev a doublé la mise (58e) avant que Dzemaili ne scelle le score final d'une superbe frappe tendue (82e). Inler est à l'aise contre Pescara. L'international suisse avait déjà marqué deux fois contre la lanterne rouge le 2 décembre lors du match aller (5-1). Pour sa part, Dzemaili, en grande forme ces dernières semaines, a fêté son sixième but de la saison.

Le succès acquis par les Napolitains prive la Juventus de la possibilité d'être mathématiquement sacrée dimanche lors du derby contre Torino. Mais ce n'est sans doute que partie remise. En cas de victoire contre les granata, la Juventus compterait 11 points d'avance sur Naples à quatre journées du terme de la compétition.

