13 juin 2018 14:04

Alors que les plus de 600 migrants de l'Aquarius (ci-contre) sont en route vers Valence sur trois navires, une embarcation a débarqué près de 900 nouveaux migrants en Sicile, en arrière-plan (archives).

Près de 900 migrants à bord d'un navire des gardes-côtes italiens ont débarqué mercredi matin dans le port sicilien de Catane. Ce nouvel afflux intervient alors que l'Italie refuse depuis samedi à l'Aquarius d'accoster avec plus de 600 migrants.

La majeure partie des 900 migrants débarqués à Catane sont des Erythréens, a rapporté un photographe de l'AFP. Le bateau transportait également environ 200 mineurs, dont le plus petit est un bébé de trois mois, a précisé l'ONG Save the Children.

Quelque 800 de ces migrants seront transférés dans d'autres régions italiennes, a précisé la Préfecture de police locale. Avant d'accoster à Catane, le navire des gardes-côtes Diciotti avait récupéré ces migrants, secourus ces derniers jours dans cinq opérations réalisées par d'autres embarcations au large des côtes de la Libye.

C'est le premier débarquement d'un nombre aussi important de migrants depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle majorité italienne forte de la Ligue (extrême droite) dont le chef, Matteo Salvini, est également ministre de l'Intérieur. Celui-ci avait prévenu que les ports italiens seraient fermés aux navires des ONG européennes secourant les migrants au large de la Libye.

L'aquarius vogue vers l'Espagne

Il a appliqué cette mesure à l'Aquarius, même si des vedettes des gardes-côtes italiens avaient transféré à bord des migrants secourus. "400 personnes ont été transférées sur l'Aquarius après avoir été sauvées par les gardes-côtes italiens", a déclaré mercredi à Marseille (sud de la France) Sophie Beau, directrice générale de SOS Méditerranée, ajoutant que ces migrants "n'ont pas compris l'absurdité de la situation" et le refus italien de les accepter dans un port.

Le navire de de l'ONG française SOS Méditerranée était resté avec 629 immigrés à bord en stand-by pendant plus de 72 heures au large. L'Italie et Malte refusaient de lui ouvrir leurs ports. Il navigue actuellement vers le port espagnol de Valence où il devrait arriver au plus tôt samedi soir, selon Mme Beau.

"Nous sommes bloqués au moins jusqu'à dimanche en Espagne, puis nous devrons rester au moins une semaine pour reconditionner le bateau, que les équipes se reposent" avant de revenir dans la zone des secours, a-t-elle ajouté. "Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ONG que les départs s'arrêtent. On l'a vu ces derniers jours, les gens fuient la Libye", a déclaré pour sa part à Catane, Mathilde Auvillain, une porte-parole de SOS Méditerranée.

