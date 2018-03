Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Jérusalem - La police israélienne a annoncé avoir usé de la force contre de jeunes Palestiniens qui lançaient des pierres sur l'Esplanade des mosquées à Jérusalem. Ceux-ci s'y seraient rassemblés suite à des rumeurs prédisant l'arrivée d'extrémistes juifs sur les lieux.

Les forces de l'ordre sont intervenues alors qu'une vingtaine de Palestiniens lançaient des pierres. Ces derniers se sont ensuite réfugiés au sein de la mosquée Al Aksa, a affirmé un porte-parole de la police israélienne. Aucun blessé n'a été signalé et un Palestinien a été arrêté.

Il est rare que la police israélienne pénètre sur ces lieux, sauf en cas d'incidents, de plus en plus fréquents ces derniers mois. Les forces de l'ordre ne sont pas entrées dans la mosquée.

Un responsable de l'Autorité palestinienne a expliqué que des jeunes Palestiniens s'étaient rassemblés sur l'esplanade à la suite de rumeurs selon lesquelles des extrémistes juifs allaient pénétrer dans les lieux.

La mosquée Al Aksa se trouve sur le site sacré le plus conflictuel de la planète, que les Juifs nomment Mont du Temple et les Arabes Esplanade des mosquées ou Noble sanctuaire. La mosquée Al Aksa, qui date du VIIIe siècle, surplombe le Mur des Lamentations, principal lieu saint du judaïsme.

Pour les musulmans, Haram al Charif (le Noble sanctuaire) est le troisième lieu saint de l'islam après La Mecque et Médine. Sa souveraineté est au coeur du conflit israélo-palestinien.

Le Mont du Temple est le sanctuaire le plus sacré du judaïsme. Selon les Juifs, c'est à cet emplacement que le roi Salomon fit ériger le premier temple de Jérusalem voici 3000 ans. Pour les chrétiens, Jésus a prêché dans ce temple et en a chassé les marchands.

Israël s'est emparé du site lors de la guerre des six jours, en 1967, et l'a annexé illégalement ainsi que le reste de Jérusalem-Est et certaines zones adjacentes de Cisjordanie.

