Ce contenu a été publié le 9 octobre 2018 23:18 09. octobre 2018 - 23:18

Genève-Servette a imposé une nouvelle fois sa loi sur sa glace. Lausanne est toutefois la première équipe à prendre un point aux Vernets. Maigre consolation pour les Vaudois, qui méritaient mieux.

Les Genevois ont eu plus de peine à imposer leur jeu que lors de leurs quatre premiers succès à domicile. "Oui mais je crois que pendant 40 minutes, nous étions la meilleure équipe. Nous aurions dû nous mettre à l'abri pendant nos périodes de supériorité numérique surtout à 5 contre 3. On ne l'a pas fait et ça a donné de l'énergie à Lausanne, qui n'a rien lâché", relève Arnaud Jacquemet.

Le Valaisan des Vernets a été fidèle à son image de "couteau suisse". Défenseur nominal, il a remplacé Daniel Rubin, blessé, en attaque dès la 7e minute. "J'ai l'habitude, je suis un attaquant de base. Ce s'est pas trop mal passé. J'ai eu des occasions. Si on me demande de jouer à tel poste, j'y vais comme chaque joueur de l'équipe le ferait. Nous sommes solidaires sur la glace et ça se voit."

Côté lausannois, certes, il n'y avait qu'un point mais une légitime satisfaction d'avoir élevé le niveau de jeu. "Du point de vue de l'engagement, c'est un de nos meilleurs matches, constate Etienne Froidevaux. Le capitaine fut l'un des meilleurs de son équipe. "Personne n'est satisfait de la situation actuelle. On restait sur une série d'échecs. On voulait changer ça. Le match fut intensif mais Genève est vraiment fort à la maison."

Pour le Bernois, le plus important: "C'est d'avoir montré du caractère. Reste maintenant à être plus créatifs devant le but. C'est difficile d'imaginer faire des points en ne marquant qu'un ou deux buts. Nous devons absolument essayer de surprendre le gardien adverse." Comme il avait bien pensé l'avoir réussi à la 33e avec une déviation mais Descloux, impérial, avait paré l'essai.

