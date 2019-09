L'ancien président français Jacques Chirac était venu en 1998 en visite d'Etat en Suisse. Il avait auparavant un jour demandé à un collaborateur qui était Flavio Cotti, alors à la tête de l'OSCE. Un symbole de relations mitigées entre les deux pays sous sa présidence.

Une première visite d'Etat de M. Chirac avait été annulée trois ans plus tôt en raison des essais nucléaires français. L'année suivante, celui-ci rencontre à Genève le président de la Confédération Jean-Pascal Delamuraz et M. Cotti, à la tête de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) comme chef de la diplomatie suisse.

Des sources concordantes expliqueront ensuite que le président français aurait demandé qui était le Tessinois. Les deux hommes se retrouveront deux ans plus tard lors de la visite d'Etat en Suisse, M. Cotti étant alors président de la Confédération, puis quelques jours plus tard en France.

Une divergence sur le champagne faisait alors partie des obstacles à la conclusion des accords bilatéraux entre l'UE et la Suisse. Le village de Champagne (VD) avait dû renoncer à cette appellation pour son vin. Plus tard, des questions frontalières ont parfois entaché des liens que les deux pays ont toutefois toujours présentés comme chaleureux.

Le Tessinois a dit jeudi à Keystone-ATS avoir "un très bon souvenir" de M. Chirac, se disant "frappé" par l'annonce du décès de l'ancien président français. "Nos rapports étaient excellents", a-t-il ajouté, précisant aussi n'avoir pas gardé de contact avec lui et avoir ignoré sa longue maladie.

M. Chirac est venu à plusieurs reprises à Genève dans plusieurs organisations internationales. Il avait de son côté reçu plusieurs présidents de la Confédération. Les relations étaient plus cordiales que celles entre les autorités fédérales et son successeur Nicolas Sarkozy qui avait notamment ciblé la politique fiscale de la Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line