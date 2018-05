Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 mai 2018 12:39 14. mai 2018 - 12:39

Le Prix Nobel vaudois Jacques Dubochet appelle l'ONU à faire en sorte que les technologies soient utilisées "pour le meilleur de l'Humanité" et souhaite des précautions sur cette question (archives).

Le Prix Nobel de chimie vaudois Jacques Dubochet appelle à garder le "contrôle" sur des technologies, comme l'intelligence artificielle (IA). Lundi à l'ONU à Genève, il s'est dit favorable à des moratoires sur "beaucoup" d'entre elles pour évaluer les menaces.

"Je ne sais pas si les ordinateurs auront une conscience", a affirmé le Vaudois dans un débat sur l'impact des changements technologiques pour les pays en développement. "Nous devons contrôler ces développements", a-t-il affirmé lors de cette discussion organisée par la Conférence des Nations sur le commerce et le développement (CNUCED).

Des moratoires ne signifieraient pas pour autant d'"interrompre" les avancées. Mais il faut évaluer si celles-ci "sont dangereuses", a insisté M. Dubochet. Scientifiques, gouvernements et ONU doivent collaborer.

Or, le monde n'est pas prêt pour éviter des utilisations nuisibles face à des avancées "remarquables" et rapides. Le Prix Nobel déplore un usage qui n'est souvent pas "le meilleur pour l'Humanité" et appelle l'ONU à faire en sorte que cette situation s'améliore. Il demande à ne pas laisser les scientifiques seuls. Les autorités doivent oeuvrer pour un "principe de précaution", selon M. Dubochet.

Comme pour la démocratie, aucun acteur isolé ne peut avoir la responsabilité de l'application de nouvelles technologies. Celles-ci "concernent toute le monde et partout", ajoute le Vaudois.

M. Dubochet s'inquiète aussi d'une augmentation des longs trajets aériens pour les vacances si des ressortissants de nombreux autres pays se déplacent autant que les Suisses. Et il souhaite que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) maintienne une autorité sur le marché des médicaments.

