Le Britannique James Blunt reporte une nouvelle fois sa tournée en raison du coronavirus: on ne le verra pas en Suisse à Genève et à Zurich avant le mois de mars 2021.

Le chanteur britannique James Blunt reporte une nouvelle fois sa tournée "Once Upon A Mind". L'interdiction de concerts dans plusieurs pays jusqu'à la fin de l'été, liée au coronavirus, en est la raison.

James Blunt renonce à venir cet automne en Suisse, comme il l'avait d'abord annoncé et reporte ces deux concerts à Genève et à Zurich en mars 2021. Les billets pour les spectacles initialement prévus en mars 2020, puis en automne restent valables, ont indiqué mercredi les organisateurs. Le concert au Hallenstadion de Zurich devrait donc avoir lieu le 26 mars 2021 et celui de l'Arena de Genève le jour suivant le 27 mars.

James Blunt, souvent associé à son plus grand succès "You're Beautiful" (2005), est estampillé chanteur romantique. Mais l'automne dernier, il a sorti un sixième album "Once Upon A Mind" sous une nouvelle tonalité. Dans la chanson "Monsters" par exemple, le Britannique évoque la relation difficile qu'il a avec son père malade.

