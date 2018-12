James Harden une fois de plus sensationnel

Houston tient la forme en NBA. Les Rockets ont battu 108-104 la Nouvelle-Orléans samedi, signant leur 4e victoire de la semaine.

Après les San Antonio Spurs, le Thunder d'Oklahoma, les Boston Celtics, c'est au tour des Pelicans de subir la loi des Rockets. Et surtout de James Harden, toujours autant en feu.

En Nouvelle-Orléans, "La Barbe" a à nouveau claqué plus de 40 points, pour la quatrième fois consécutive. Il est l'indéniable et l'inévitable leader d'une équipe qui s'est repris après un début de saison compliqué et ce malgré l'absence de Chris Paul depuis quelques matchs.

Surtout, avec une moyenne de 32,7 points par match, Harden a rappelé qu'il était le principal prétendant à sa propre succession au titre de MVP de la saison régulière. D'ailleurs, il est devenu le premier joueur depuis la légende des 60's Oscar Robertson à marquer 35 points au moins lors de sept rencontres de suite.

Et Clint Capela dans tout ça? Lieutenant de choix de James Harden sur ces derniers matchs, le Genevois a cette fois livré une prestation moins étincelante. Il n'a signé que 6 petits points et pris 7 rebonds, avec un 3/6 au tir. Au classement, les Rockets sont désormais 5es de la Conférence Ouest avec 20 victoires pour 15 défaites.

Un double-double pour Thabo

Quant à Thabo Sefolosha, il s'est imposé 129-97 avec les Jazz de l'Utah contre les Knicks. Le Vaudois est à créditer d'une très belle performance avec 10 points et 10 assists.

Sefolosha, qui commence à trouver sa place dans l'équipe emmenée par le Français Rudy Gobert, a bénéficié d'un temps de jeu conséquent (20 minutes). Son bilan au tir est même très correct, avec un 4/6 (et 2/4 à trois points).

