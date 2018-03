Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20 mars 2011

Une femme de 80 ans et un adolescent de seize ans ont été retrouvés vivants dimanche dans des décombres de la ville d'Ishinomaki. Ils ont réapparu neuf jours après un séisme et un tsunami dévastateurs dans le nord-est du Japon. De son côté, Swiss a décidé de voler vers Osaka et non Tokyo.

"Ils étaient en légère hypothermie, mais ils étaient conscients", a indiqué un porte-parole de la police d'Ishinomaki, l'une des villes les plus affectées par le séisme et le tsunami. "Ils ont été secourus par hélicoptère et envoyés à l'hôpital", a-t-il ajouté.

Les sauveteurs avaient quasiment abandonné l'espoir de retrouver des survivants. L'armée a fait état samedi du "sauvetage miraculeux" d'un jeune homme retrouvé dans les ruines de sa maison avant de s'apercevoir qu'il venait juste de revenir voir son domicile après plusieurs jours passés dans un centre d'accueil.

La catastrophe du 11 mars a fait 8133 morts et 12'272 disparus, selon un nouveau bilan provisoire de la police nationale rendu public dimanche.

Opérations à Fukushima

A Fukushima, l'opérateur de la centrale nucléaire accidentée a estimé "difficile" de rétablir dimanche l'alimentation électrique des réacteurs 1 et 2, alors que l'armée japonaise a repris l'arrosage de la centrale. L'opération avait déjà été reportée samedi.

Les contrôles requis avant de relancer l'alimentation des réacteurs ne peuvent pas être efficacement réalisés pendant les opérations d'arrosage, selon un porte-parole de Tepco.

Osaka plutôt que Tokyo

Par ailleurs, Swiss modifie ses plans de vol vers le Japon. Au lieu de voler vers Tokyo, l'appareil qui décolle de Zurich dimanche soir se posera à Osaka, à 600 kilomètres au sud de la capitale.

La décision prise dimanche matin est préventive, a expliqué une porte-parole de la compagnie à l'ATS. La modification est due à des conditions météo incertaines et elle n'est valable que pour dimanche.

L'ambassade de Suisse à Tokyo a également été temporairement déplacée à Osaka, peut-on lire dimanche sur le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères. Les diplomates ont installé leurs bureaux dans le Swissotel de la troisième ville de l'archipel.

