Une collision entre un train et un camion a fait au moins un mort et plus de 30 blessés à un passage à niveau à Yokohama, en banlieue de Tokyo, a-t-on appris jeudi auprès des secours et de la compagnie ferroviaire. L'un des blessés a été grièvement touché.

La personne décédée est vraisemblablement le conducteur du camion, selon les médias qui précisaient qu'il avait été piégé sous le train. La personne grièvement blessée est une femme d'une vingtaine d'année, d'après la chaîne publique NHK.

"Au total, 30 personnes ont été transportées à l'hôpital (...) dont deux dans un état grave, l'une d'elles ayant été confirmée morte ensuite", a déclaré aux journalistes un responsable des pompiers de Yokohama.

Scène de panique

Un témoin a décrit une scène de panique dans le train quand l'accident s'est produit. "On aurait cru une scène de film quand le train a foncé dans le camion et l'a entraîné sur plusieurs mètres", a ajouté un autre, qui était à proximité du passage à niveau.

La collision est survenue sur une ligne reliant Tokyo à la grande banlieue, dans la populeuse agglomération de Yokohama. Il s'agissait d'une rame rapide ne desservant pas toutes les stations de la ligne. "Sur cette portion, les trains peuvent circuler à 120 km/heure et nous pensons qu'il allait à cette vitesse", a précisé un porte-parole de la compagnie.

"Il y a un système de détection d'anomalie pour les situations d'urgence et au cas où quelque chose comme est camion obstrue la voie. Le dispositif a fonctionné et fait clignoter un signal, mais nous sommes en train de voir si le conducteur a actionné manuellement le frein d'urgence", a-t-il détaillé.

Talon d'achile

Le système ferroviaire japonais, où circulent de très nombreux trains, est réputé de par le monde pour sa ponctualité et sa fiabilité.

Au regard de la densité du trafic, les accidents sont rares, mais les nombreux passages à niveau restants, dont certains situés en pleine ville, sont considérés comme leur talon d'Achille. La circulation très fréquente de trains laisse peu de temps aux véhicules et piétons pour les traverser.

Sur l'année d'avril 2017 à mars 2018, 248 accidents à des passages à niveau ont été déplorés, causant la mort de 111 personnes, selon les statistiques du ministère des Transports. C'est toutefois loin des plus de 850 accidents de ce type recensés par an dans les années 1980.

Entretemps, des dispositions ont été prises (réduction du nombre de passages à niveaux, dispositif de détection de personne ou véhicule, etc.). Les accidents ferroviaires graves impliquant de nombreuses victimes sont cependant exceptionnels.

