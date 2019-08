Le Festival Les Jardins musicaux aura lieu de samedi jusqu'au 1er septembre dans treize lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), à Bienne, à Lausanne et à Neuchâtel. Au total, 240 artistes et quinze ensembles seront à l'honneur.

Le Festival va proposer 36 représentations, dont notamment deux créations, six productions scéniques, 17 concerts et deux ateliers pour enfants, indiquent les organisateurs. Sept bal(l)ades, qui allient expériences musicales et découvertes patrimoniales, sont également programmées dans différents lieux des Parcs Chasseral et du Doubs, soit à Rondchâtel (BE), à St-Imier (BE), à Renan (BE), à Bienne (BE), à La Neuveville (BE), à St-Ursanne (JU) et au Locle (NE).

Le Festival "développe un dialogue entre chefs-d’œuvre et créations, entre théâtre musical et concerts inattendus, entre artistes confirmés et la jeune génération, entre productions maison et accueils. Il favorise l’accès à un large public, par l’approche des œuvres, l’originalité de la programmation, le format des représentations, la convivialité des lieux et la modicité du prix des billets", selon le dossier de presse.

Au cinéma Capitole de Lausanne

Lors de cette 22e édition, l'Orchestre des Jardins Musicaux va présenter des pièces marquantes du XXe siècle, dont Roméo et Juliette de Sergei Prokofiev.

Une musique commandée à Martin Pring accompagnera le film burlesque de Buster Keaton "Le Mécano de la Générale". Cette création sera dévoilée à Cernier, à Bienne et au cinéma Capitole de Lausanne, pour l’ouverture de la saison de la Cinémathèque suisse. Une tournée dans les principales villes de Suisse romande suivra à Noël.

Le festival va accueillir de nombreux invités dont les Percussions de Strasbourg qui interpréteront "Burning Bright", une création de Hugues Dufourt commandée en 2014 pour le cinquantenaire de l'Ensemble. Cette oeuvre sera jouée en première suisse et en présence du compositeur.

