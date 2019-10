Au lendemain de son éviction du Parlement lors des élections fédérales, Jean-François Rime annonce qu'il ne se représentera pas à la présidence de l'Union suisse des arts et métiers (USAM). La succession de l'UDC fribourgeois n'est pas encore réglée.

"Je ne peux pas me représenter et ne me représenterai pas" , a indiqué lundi à Keystone-ATS le conseiller national sortant. Dans une interview accordée au quotidien La Liberté, il précise que sa présidence s'achèvera en mai 2020.

La succession de l'entrepreneur gruérien à la tête de l'USAM sera évoquée ce mercredi à l'interne. Lundi, Jean-François Rime n'était pas en mesure de dire si la conseillère nationale PLR Daniela Schneeberger était une candidate. Pour mémoire, la députée de Bâle-Campagne, réélue dimanche au National et en bonne position dans la course aux Etats, est vice-présidente de l'USAM.

Neuer Inhalt Horizontal Line