Jean-Pierre Nsamé a été élu meilleur joueur de Super League lors des SFL Awards qui se sont tenus lundi soir à Berne. L'attaquant camerounais d'YB succède à son ancien coéquipier Kevin Mbabu.

Auteur de 15 buts en 17 matches, l'ancien attaquant de Servette poursuit sur sa lancée de la saison précédente où il avait inscrit 15 buts en 31 matches de championnat avec les Young Boys.

Le champion de Suisse rafle aussi le titre de meilleur coach avec Gerardo Seoane. Le pilote d'YB a logiquement pu compter sur le titre bernois en championnat, parce que le parcours européen des jaune et noir a été décevant cette saison avec une non-qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions et une élimination en phase de poules de l'Europa League.

Pas de joueurs d'équipes romandes dans le onze de rêve de Super League avec seulement trois clubs représentés. YB place cinq joueurs, dont le défenseur genevois Ulisses Garcia et le milieu de terrain fribourgeois Michel Aebischer, Bâle en a quatre avec le gardien Omlin et trois défenseurs, tandis que St-Gall en compte deux, le milieu Jordi Quintilla et l'attaquant Cedric Itten.

La récompense pour le meilleur jeune est allée au Bâlois Noah Okafor. L'attaquant suisse aux racines nigérianes est le joueur le plus "bankable" du FCB. Il a fait ses débuts avec l'équipe de Suisse lors de la phase finale de la Ligue des Nations en juin dernier.

Leader incontesté de Challenge League, le Lausanne-Sport place sept joueurs dans le onze de rêve de la catégorie avec le gardien Thomas Castella, les défenseurs Noah Loosli, Nikola Boranijasevic et Per-Egil Flo, le millieu de terrain Stjepan Kukuruzovic et les attaquants Aldin Türkes et Andi Zeqiri. Le jeune attaquant de la Suisse M21 a par ailleurs été élu meilleur joueur de Challenge League.

