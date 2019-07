Jil Teichmann affrontera Timea Bacsinszky mardi au Ladies Open de Lausanne. La Biennoise s'est confiée avant ce derby.

On ne sait pas s'il s'agit du plus beau de sa vie, mais son 22e anniversaire qui est tombé lundi revêt une saveur particulière pour Jil Teichmann. "Mon premier dans la peau d'une joueuse du top 100 de la WTA", glisse-t-elle. Et elle assure que ce statut bouleverse bien la donne pour une tenniswoman.

"Ma victoire ce printemps au tournoi de Prague a effectivement changé ma vie, affirme-t-elle. Elle m'a ouvert les portes du top 100. Et un premier titre sur le Circuit reste à jamais gravé dans son coeur. Cette victoire a suscité énormément d'émotions en moi. C'est simple: j'ai été K.O. pendant deux semaines."

Il ne faut peut-être pas chercher plus loin la panne de résultats qu'elle accuse depuis son succès devant Karolina Muchova en finale de ce tournoi pragois au cours duquel elle aura gagné huit matches en huit jours.

"Prête pour le derby"

Avec trois victoires contre six défaites, son bilan depuis Prague n'a, en effet, rien d'affolant. "Mais la forme est là, assure-t-elle. J'ai joué la semaine dernière à Bastad pour retrouver mes sensations sur terre battue après Wimbledon. Je suis prête pour ce derby contre Timea Bascinszky."

Il aura lieu ce mardi à 17h30 dans le cadre du Ladies Open de Lausanne et il opposera deux joueuses qui se connaissent parfaitement. "Oui c'est vrai, chacune n'ignore rien de l'autre, poursuit Jil Teichmann. De son jeu et de sa personnalité. Nous savons également où se trouvent les failles de l'autre. Il n'est jamais facile d'affronter une amie. Mais nous sommes des professionnelles. Nous savons faire la part des choses !"

Son accession dans le top 100 de la WTA, s'il lui assure de "mieux vivre du tennis", n'est pas une finalité. "Je veux aller plus haut", lâche-t-elle. Elle estime en avoir les moyens. "Même si je suis née sur terre battue, je me sens à l'aise sur les surfaces rapides. Avant mon titre à Prague, mon meilleur résultat avait été ma qualification pour le deuxième tour de l'US Open après être sortie des qualifications.".

Le buzz malgré elle

Etablie à Barcelone où réside son coach Alberto Martin qui fut 34e mondial en novembre 2001, Jil Teichmann a fait, elle aussi, le buzz lors du dernier Wimbledon. Ce fameux point perdu lors de son premier tour contre la Russe Anastasia Potapova qui lui aurait permis de servir pour le gain du match à 6-2 5-3 a fait le tour des réseaux sociaux.

"On arrêtera jamais de m'en parler, soupire-t-elle au souvenir de ce let insidieux qui a changé la physionomie de cette rencontre. Sur l'instant, je n'ai pas gambergé. On en était à 15-40 après ce point et il me restait encore deux balles de break. Et, surtout, j'avais la sensation de très bien jouer. Seulement, ce point a littéralement boosté mon adversaire."

"Après le match, j'ai réalisé l'importance de ce point, poursuit-elle. S'incliner ainsi alors que j'étais vraiment très proche d'une première victoire à Wimbledon fait mal. Mais c'est le tennis. Cela peut arriver à tout le monde de tout perdre sur un point. Même à Roger Federer comme on l'a malheureusement vu dimanche..."

