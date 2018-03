Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 février 2018 03:40 22. février 2018 - 03:40

L'équipe de Suisse reste en lice pour une médaille aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Elle a en effet battu la Grande-Bretagne 9-5 dans le tie-break nécessaire pour départager les deux formations.

Les Helvètes ont construit leur succès dans le 9e end, où ils ont marqué la bagatelle de cinq pierres, quelque chose de rarissime à ce niveau ! Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz et Benoît Schwarz affronteront la Suède en demi-finale, dès 12h05. Dans le round robin, les hommes du CC Genève s'étaient imposés 10-3...

Le tie-break était pourtant mal engagé pour les Suisses. Ils ont été menés 0-2 dès le premier end, puis 1-4 après le 4e end. Mais ils ont trouvé les ressources pour combler l'écart et revenir à 4-4 au terme du 7e end. Kyle Smith et ses hommes, avec l'avantage de la dernière pierre, ont mené 5-4 après le 8e end, avant de s'écrouler ensuite, pour le plus grand bonheur des Genevois.

