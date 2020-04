Johan Djourou a décidé d'attaquer le FC Sion en justice. Le défenseur genevois, licencié le 19 mars, lance une action en justice pour tort moral et atteinte à l'honneur, divulge "Le Nouvelliste".

L'ancien joueur d'Arsenal explique que ses avocats ont lancé une procédure contre le club pour atteinte à l'honneur et tort moral. "Je ne m'engage pas pour obtenir de l'argent ni pour réintégrer le contingent", affirme le Genevois dans une interview au quotidien valaisan. "Mon objectif est de réparer devant la justice, les dommages causés par cette affaire. (...) Mes coéquipiers et moi ne sommes pas simplement des mercenaires motivés par l’argent comme certains nous ont rapidement classés depuis notre licenciement. Si le tribunal me donne raison, je ferai don des montants obtenus pour tort moral."

L'ancien international reproche au club son manque de communication et la présentation de l'affaire au public. Il précise que son salaire au FC Sion était inférieur au montant maximal prévu en cas de chômage partiel. "Un employeur ne peut pas exploiter une telle situation pour imposer quelque chose en moins de 24 heures", souligne le Genevois.

Djourou précise qu'il s'exprime pour la dernière fois au sujet de son licenciement et il ajoute que d'autres joueurs licenciés ont lancé des procédures.

