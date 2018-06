Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Dustin Johnson n'a pas manqué son entrée en lice à l'US Open. Alors que les bourrasques ont déstabilisé de nombreux favoris, le no 1 mondial a rendu une carte de 69 (-1).

Johnson partage le haut du classement avec l'Anglais Ian Poulter et les Américains Russell Henley et Scott Piercy, sur le parcours de Shinnecock Hills (New York).

"Le parcours était difficile", a jugé le vainqueur du tournoi en 2016, qui a notamment réussi un birdie en sortie de bunker au trou 8. "J'ai bien drivé, j'ai frappé de nombreux coups de fer de qualité et mon jeu d'approche était bon", a-t-il ajouté.

Les quatre hommes de tête sont les seuls à avoir terminé sous le par, alors que l'Américain Jason Dufner, 5e, a fini la journée avec une carte de 70 (0).

Quant à Tiger Woods, qui vise une quinzième victoire en Majeur, il a lui un premier tour décevant en rendant une carte de 78 (+ 8), son pire résultat dans un tour de l'US Open, un tournoi qu'il a remporté à trois reprises.

Woods, qui participe à son 10e tournoi depuis son retour sur les greens après deux saisons dominées par les blessures et les soucis personnels, a notamment réalisé un triple bogey au premier trou, puis deux doubles bogeys aux trous 13 et 14.

Malgré un retard important sur les leaders, Woods, dont la dernière victoire en Grand Chelem remonte à l'US Open 2008, s'est montré confiant pour la suite du tournoi. "Si je réussis à finir aux alentours de 60 demain, ça ira", a-t-il assuré.

D'autres favoris sont également distancés à l'issue de la première journée : c'est le cas du quintuple vainqueur en Grand Chelem Phil Mickelson (77, +7), qui ne s'est jamais imposé à l'US Open malgré six deuxièmes places, du triple vainqueur en Majeur Jordan Spieth (78, +8) ou du Nord-Irlandais Rory McIlroy (80, +10), détenteur de quatre titres en Grand Chelem.

