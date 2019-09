La flamme des JOJ de Lausanne-2020 est arrivée en Suisse. Elle a effectué le voyage depuis Athènes, où elle avait été allumée mardi, installée sur un siège passager du vol 1823 vers Genève.

C'est à la présidente du comité d'organisation Virginie Faivre qu'est revenu l'honneur de franchir la porte de l'avion avec les lanternes de sécurité en main et de présenter celles-ci aux objectifs qui pointaient vers elles depuis le tarmac de Cointrin. Une réception officielle et une conférence de presse auront lieu en fin de journée, en présence de plusieurs personnalités politiques et de Roger Schnegg, le directeur de Swiss Olympic.

Toute la délégation de Lausanne-2020 prendra ensuite la direction de Lausanne pour y déposer la flamme à la caserne de pompiers du centre-ville. Le relais de la torche débutera le 21 septembre et se poursuivra - de manière discontinue - jusqu'à l'ouverture des JOJ (9-22 janvier).

La flamme fera tout d'abord halte dans tous les districts vaudois puis ira à la rencontre des Suisses en passant dans tous les cantons.

