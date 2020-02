Jolanda Neff a fait face à la presse samedi, six semaines après sa grave chute à l'entraînement.

Lourdement blessée, la championne du monde 2017 n'en démord pourtant pas: "Les Jeux olympiques (cet été) restent mon grand objectif", a-t-elle déclaré à Dübendorf.

Mais Neff sait qu'elle va devoir faire preuve de patience. Victime d'une chute aux Etats-Unis juste avant Noël, la vététiste de 27 ans s'était vue imposer un repos total et une limitation maximale de ses mouvements afin de maintenir basse la pression artérielle. La Saint-Galloise avait été conduite d'urgence à l'hôpital le 22 décembre puis rapidement aussi au bloc opératoire, souffrant d'une déchirure splénique, d'une importante hémorragie interne, d'une côte fracturée et d'un poumon collabé.

Si elle a pu éviter une ablation totale de la rate - un organe central du système immunitaire -, celle-ci ne fonctionne plus. Ce qui, en soi, ne signifie pas forcément l'obligation de mettre fin à sa carrière sportive. "Mais je dois à tout prix éviter les coups et les vibrations car une nouvelle déchirure de la rate serait fatale", explique Neff, qui a pu monter ce samedi sur un vélo d'intérieur devant les médias. Du reste, signer des grandes victoires sans sa rate ne serait pas inédit, le Britannique Geraint Thomas l'a démontré en remportant le Tour de France.

Malgré cette situation apparemment inextricable, Jolanda Neff continue de rêver à une première médaille olympique. "Je me bats contre le temps, je suis motivée et j'ai déjà prouvé par le passé que je pouvais me remettre vite. J'ai perdu de la masse musculaire mais mon coeur et mes poumons sont toujours là! Or, les muscles, on peut le récupérer assez vite."

Jolanda Neff espère pouvoir disputer la première course de Coupe du monde cette saison, fin mai à Nove Mesto. "Je dois cependant être prudente et avancer pas à pas."

