Jonas Siegenthaler a inscrit son premier but en NHL samedi. Le défenseur zurichois de Washington a trouvé la faille à la 36e minute d'une rencontre gagnée 5-2 par les Capitals face aux Golden Knights.

Aligné pour la 48e fois dans la Ligue nord-américaine - la 18e cette saison -, Jonas Siegenthaler (22 ans) a signé le 3-1 d'un tir précis du poignet. L'ancien joueur des Zurich Lions (3 points dans cet exercice 2019/2020) a été désigné deuxième étoile de cette partie, la 6e remportée consécutivement par le leader de la Conférence est.

L'attaquant du Wild Kevin Fiala a pour sa part réussi un but et un assist lors d'un match gagné 4-3 par Minnesota face aux Arizona Coyotes. Le St-Gallois a permis à son équipe de revenir à 2-3 (34e), avant de réaliser la passe décisive sur le 3-3 (40e).

Quant à Timo Meier, il a marqué l'unique but du "shootout" qui a conclu le duel entre San José et les Predators de Roman Josi et Yannick Weber (2-1). L'attaquant appenzellois avait déjà réussi un assist à la 46e, sur le 1-1 de Tomas Hertl.

Neuer Inhalt Horizontal Line