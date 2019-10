L'équipe de Suisse M21 a également remporté son deuxième match de qualification pour le Championnat d'Europe 2021. Les Suisses se sont imposés 2-1 contre la Géorgie à Winterthour.

Les Géorgiens, qui avaient remporté leurs deux premiers matches (contre le Liechtenstein et l'Azerbaïdjan) ont posé de nombreux problèmes à l'équipe du coach Mauro Lustrinelli et se sont créé plusieurs occasions. Un but tardif de Jordan Lotomba à la 83e minute a permis aux Suisses de s'octroyer un succès précieux. L'attaquant des Young Boys a repris directement une passe en cloche du Sédunois Bastien Toma.

Les Suisses,qui n'ont plus participé au tour final de l'Euro depuis huit ans, affronteront l'Azerbaïdjan mardi pour aller quérir un troisième succès de rang.

Les sélectionnés helvétiques avaient pris l'avantage à la 57e minute sur leur attaque la plus aboutie. Ruben Vargas avait transformé en but une ouverture de Peter Pusic. Mais les Géorgiens ont rapidement réagi. Ils ont égalisé sur un coup franc quatre minutes plus tard.

Après le but de Lotomba, les joueurs de l'Est se sont encore créé une réelle chance de but bien détournée par le portier genevois de l'Olympique Lyonnais, Racioppi.

