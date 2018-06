Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 juin 2018 13:00 09. juin 2018 - 13:00

Une journée portes ouvertes se tiendra le 16 juin sur la base aérienne de Payerne (VD). Les visiteurs pourront découvrir les différents métiers pratiqués à l'aérodrome. Le tout sera couronné par des démonstrations aériennes.

De 9h00 à 15h00, les visiteurs auront la possibilité d'explorer une grande partie des emplacements de travail et de découvrir les différents métiers et fonctions grâce à des expositions statiques, souligne un communiqué des Forces aériennes. Des animations ont également été préparées spécialement pour cet événement.

Quelques démonstrations aériennes sont prévues entre 11h00 et 12h00 (F/A-18, police aérienne et hélicoptères). Les portes ouvertes sont organisées par la Formation d’aviation 11 (fo av 11) et le commandement de la Base aérienne de Payerne (BA 11) et son personnel professionnel.

Navette gratuite

Le commandant de la fo av 11, le lt col EMG Alexandre Willi, se réjouit d'ores et déjà de pouvoir présenter son domaine : "Cette journée portes-ouvertes est une belle occasion de montrer au public de quoi la milice est capable", déclare-t-il cité dans le communiqué.

La manifestation provoquera une augmentation sensible de la circulation autour de l'aérodrome. Par conséquent, il est vivement recommandé de favoriser les transports publics. Un service de navette gratuite est proposé entre la gare de Payerne et l'aérodrome.

Neuer Inhalt Horizontal Line