Capitaine emblématique, Julien Sprunger poursuivra sa carrière avec Fribourg-Gottéron. Le numéro 86 a prolongé son contrat de trois ans soit jusqu'au terme de la saison 2022/23.

Figure du club, fribourgeois pur jus, Julien Sprunger a commencé au mouvement juniors du club. Il a intégré la première équipe lors de la saison 2002/03. Il comptabilise 798 matchs de National League pour un total de 621 points (316 buts/305 assists).

"C'est pour moi un grand honneur et une énorme fierté de pouvoir continuer à porter ce maillot qui me tient tant à cœur, explique le grand attaquant dans un communiqué. Il me paraît tout à fait logique de rester à Fribourg. Le projet de la nouvelle patinoire ainsi que toute la vision pour le futur me plaisent énormément. L’organisation a de grosses ambitions et je suis fier d’en faire partie. Après 17 ans passés au sein de cette organisation, il me reste maintenant 4 ans pour réaliser mon rêve d’enfant, le rêve de tout un canton, celui de ramener un titre à Fribourg."

