Julien Sprunger s'offre un doublé pour ses 33 ans

Et si l'âge n'avait pas d'emprise sur Julien Sprunger? Double buteur face à Lausanne (victoire 3-2 ap), le capitaine de Gottéron a une nouvelle fois guidé ses coéquipiers vers le succès.

Le numéro 86 en est à 263 goals en saison régulière et Peter Schlagenhauf n'est "plus qu'à" quinze buts. Pour ses 33 ans, Julien Sprunger s'est offert le cadeau le plus commun pour lui: enfiler les buts. "Ce fut une belle soirée au niveau personnel, c'est clair, analyse-t-il. Le retour de Miller a fait du bien à notre ligne. Il aime jouer avec le puck et l'avoir sur la crosse. Il y a des soirs comme ça où ça rentre, j'ai eu un peu de chance sur le deuxième but."

Modeste, le capitaine des Dragons fait pourtant partie d'une race à part. Face au LHC, il a inscrit deux buts et s'est créé les meilleures occasions, souvent dans des situations assez peu dangereuses au demeurant. Sniper dès qu'il sent un espace dans la défense du gardien adverse, Sprunger possède un tir ultra précis.

"On se devait de réagir, poursuit-il. On avait enchaîné les mauvais matches au mois de décembre. C'était important de jouer juste par rapport au système et je trouve que l'on a montré de bonnes choses. On doit encore améliorer le power-play. On n'en a eu qu'un mais on doit faire mieux. Le box-play aussi. Il y avait du mieux, mais on prend encore un goal. Il y a du travail dans tous les compartiments, mais l'éthique et la volonté étaient là. On a fait un super début de match en mettant beaucoup d'intensité. On a malheureusement baissé un peu de régime dans le deuxième tiers. Mais bon, on lance bien la nouvelle année."

Dans le camp lausannois, le point récolté n'efface pas le goût d'inachevé après une partie où les Vaudois sont allés crescendo. "Pour un match à l'extérieur c'était pas mal, donc oui c'est dommage, commente Joel Genazzi. Déjà à Bienne on avait été plutôt bon. Et les matches à l'extérieur c'était notre faiblesse, donc pour ça c'est bien. Mais on ne prend qu'un point." Quand on lui fait remarquer cette incapacité à s'imposer hors de Malley (dernière victoire à l'extérieur le 16 novembre à Davos), le défenseur du LHC dépeint un tableau générique: "Si on regarde la Ligue, on voit que toutes les équipes ont de la peine à l'extérieur. Le championnat est tellement serré qu'il faut gagner à la maison. Je ne parviens pas tellement à expliquer pourquoi. Est-ce que c'est les spectateurs adverses ou le trajet? Je ne sais pas."

