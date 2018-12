Julien Wanders s'impose avec le record d'Europe du 10 km sur route

Julien Wanders a battu son propre record d'Europe du 10 km sur route de 7'' à l'occasion de sa victoire lors de la Corrida de Houilles dans la banlieue de Paris.

Le Genevois, qui avait été élu "Révélation de l'année" du sport suisse il y a deux semaines, a amélioré en 27'25'' sa propre marque établie en octobre.

Wanders a passé les dernières semaines au Kenya pour effectuer un camp d'entraînement et augmenter encore son niveau. En février dernier, le Genevois de 22 ans avait établi un nouveau record de Suisse du semi-marathon en 1h00'09''. Un mois plus tard, il avait confirmé avec un excellent 8e rang au Championnat du monde de semi-marathon à Valence. Il avait également brillé aux Championnats d'Europe à Berlin avec un 8e rang sur 5000 m et un 7e sur 10'000 m.

A mi-octobre, lors de la City Surf Run à Durban en Afrique du Sud, il avait battu une première fois le record d'Europe du 10 km. Une marque détenue par le quadruple champion olympique Mo Farah.

