Ce contenu a été publié le 12 mars 2011 13:44 12. mars 2011 - 13:44

La police italienne a retrouvé des pièces de l'enregistreur du père des jumelles de St-Sulpice (VD), disparues depuis le 30 janvier. Elle les a découvertes à Cerignola dans les Pouilles, en Italie, à 250 mètres du lieu où l'homme s'est suicidé en se jetant sous un train le 3 février.

Parmi les pièces retrouvées figurent notamment le transistor et les écouteurs, indiquent samedi les agences de presse italiennes Ansa et Adnkronos. Elles ont ensuite été envoyées à l'entreprise qui les a fabriquées pour que celle-ci confirme qu'elles provenaient bien du type d'appareil qu'utilisait le père d'Alessia et Livia.

Comme il ne se séparait jamais de son enregistreur, la police recherche maintenant la cassette qui pourrait, espèrent les enquêteurs, contenir des informations sur le lieu où se situent les deux fillettes.

La semaine dernière, la police italienne avait déjà indiqué avoir retrouvé à peu près au même endroit la puce électronique du navigateur satellitaire de la voiture du père des jumelles. Elle est actuellement en cours d'analyse auprès de son fabricant.

