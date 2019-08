Portée par une fréquentation vigoureuse, la société de remontées mécaniques Jungfraubahn a réalisé un premier semestre en nette hausse au niveau des résultats net et opérationnel ainsi que des recettes. L'afflux des touristes asiatiques notamment a été réjouissant.

L'entreprise bernoise annonce mercredi des revenus d'exploitation en augmentation de 6,5% à 106,7 millions de francs. Le nombre de visiteurs au Jungfraujoch a atteint 470'900 (+1%). Au final, le bénéfice opérationnel avant impôts et intérêts (Ebit) et le résultat net ont bondi d'un cinquième (respectivement 20,8% et 18,9%) pour atteindre 30,8 millions et 23,9 millions de francs.

Les résultats sont supérieurs aux attentes des deux analystes consultés par AWP.

Les événements annexes proposés, ainsi que le début précoce de la saison estivale ont aussi porté leurs fruits, tandis que la saison hivernale a pu récupérer assez vite après un démarrage un peu tardif pour le ski. Les recettes de transport liées aux affaires des sports d'hiver ont dépassé 19 millions (+11%), un résultat qui reste cependant nettement en deçà des meilleures années 2007/2008.

Pour le deuxième semestre, le groupe s'estime "bien positionné" pour tirer profit de sa forte renommée au plan mondial (label "toit de l'Europe"), malgré les incertitudes en Chine et à Hong Kong.

Neuer Inhalt Horizontal Line