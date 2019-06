Le canton du Jura et l'OFROU dressent le bilan de près de vingt ans de paléontologie autour de l'autoroute A16. L'activité a permis de sauvegarder et d'étudier le patrimoine paléontologique découvert lors de la construction de la Transjurane.

La Paléontologie A16, l'entité de la section d'archéologie et paléontologie de l'Office de la culture du canton du Jura, achèvera sa mission le 30 juin, a rappelé jeudi la Chancellerie d'Etat. Son travail est le fruit d'une convention passée entre l'Office fédéral des routes (OFROU) et la République et Canton du Jura.

Le patrimoine paléontologique A16 mis au jour dans le Jura est d'importance nationale et d'intérêt scientifique international, précise le communiqué. La découverte majeure reste celle des empreintes de dinosaures, avec pas moins de 19'925 traces et 701 pistes.

Une référence

Certaines comptent parmi les plus grandes traces de dinosaures carnivores au monde. Le Jura est aussi devenu une référence en Europe dans le domaine de la recherche concernant les tortues jurassiques. Les objets phares de la collection ont été documentés dans les catalogues du patrimoine paléontologique jurassien - A16.

L'opération représente un financement de 80 millions de francs sur près de vingt ans. Le coût a été assumé à 95% par l'OFROU, le solde revenant au canton du Jura. Il a permis d'engager 211 personnes, de fouiller 64 sites et d'amener 73'952 objets paléontologiques en collection.

Des découvertes

Deux nouveaux genres et huit nouvelles espèces ont été découverts, précise le communiqué. L'aventure jurassienne a permis en outre l'établissement d'une quarantaine de travaux universitaires. L'héritage paléontologique, propriété du canton du Jura, sera géré par le Jurassica museum (Fondation Jules Thurmann).

Dans la foulée, l'ensemble du travail accompli a donné lieu à un livre de vulgarisation. Intitulé PaléOdyssée, l'ouvrage de synthèse présente les recherches au fil de la Transjurane. "Il vient clore cette belle aventure de paléontologie autoroutière", relève encore la chancellerie.

Neuer Inhalt Horizontal Line