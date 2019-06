Le Jura et Bâle-Ville placeront leur journée officielle commune lors de la Fête des vignerons à Vevey (VD), le 28 juillet, sous le signe du carnaval. Les deux cantons ont concocté un programme mettant l'accent sur leur "riche tradition" en la matière.

A l'instar d'autres secteurs, le Jura et Bâle-Ville feront cause commune lors du rendez-vous vaudois sous le slogan "Jura & Bâle-Ville - Carnaval et plus encore!". Pour le dernier-né des cantons suisses, la référence est faite à l'inscription du carnaval sur la Liste des traditions vivantes de la Confédération, ont expliqué lundi à Delémont les concepteurs.

La référence pour Bâle et son carnaval est placée pour sa part un cran plus haut, avec une inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2017, un an après la Fête des Vignerons soit dit en passant. Outre le carnaval, les deux cantons présenteront "une offre culturelle jeune et des plus variées".

Amitiés et histoire

L'accent sera mis en particulier pour rappeler leur amitié et leurs liens historiques. Les deux partenaires seront représentés le 28 juillet ainsi que pendant toute la durée de la fête des vignobles par les deux jeunes porte-étendards, Olivier Fleury (JU) et Basil Ullrich (BS).

Le canton du Jura offrira lors du grand cortège de la journée officielle un défilé inédit de la danseuse et chorégraphe Eugénie Rebetez. L’artiste jurassienne y présentera une chorégraphie unique avec une trentaine de danseurs et de musiciens, faisant revivre les traditions et les particularités du carnaval jurassien.

Avec l’emblématique et intimidant ensemble Les Sauvages, les traditions du carnaval jurassien seront aussi bien présentes lors du cortège.

Jean Tinguely

De son côté, Bâle-Ville apportera le "Klamauk", une sculpture-machine réalisée par Jean Tinguely et venant du musée éponyme, qui fera office d’ambassadeur de la vie culturelle de Bâle. Des ensembles bâlois traditionnels défileront, à l’instar des Fifres et Tambours de Bâle ou des Seibi Mysli (section féminine du carnaval).

Côté bâlois toujours, le groupe de danse de rue Tremendous, le groupe Mumol Dixie Stompers, des costumes de Bâle, de la Forêt-Noire et d'Alsace, le vignoble Riehen et le Basler Guildes et sociétés viticoles prendront également part au défilé.

A trois même

En plus du cortège, le Jura et Bâle-Ville présenteront à Vevey une riche et tonique programmation musicale. "La valorisation des terroirs jurassien et bâlois ne saurait être oubliée à l’occasion de la Fête des Vignerons", ont précisé les organisateurs.

En marge du programme commun, les deux cantons donneront une réception matinale au bord du lac avec le canton de Bâle-Campagne. Ce dernier présentera de son côté dans la soirée du 28 juillet sa traditionnelle "Parade du feu".

