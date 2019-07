Après une troisième saison "blanche" en raison toujours d'une grave blessure au genou droit, Justin Murisier est de retour. Le Valaisan est à pied d'oeuvre à Saas-Fee.

A 27 ans, Justin Murisier doit, dans un premier temps, refaire ses gammes. "Je fais beaucoup de ski libre pour bien décortiquer les mouvements", dit-il à Keystone-ATS. Cette semaine, il participe à un premier stage sur le glacier de Saas-Fee avec l'équipe des géantistes. "Ces stages au coeur de l'été sont indispensables. Ils nous offrent la possibilité de régler à la fois notre technique et le matériel, explique-t-il. Si l'on ne prends pas le temps nécessaire pour procéder à tous ces ajustements, on ne pourra pas rivaliser avec les meilleurs."

Sur le plan personnel, Justin Murisier est parfaitement conscient que la saison qui se présente sera "compliquée". "Mon objectif est de retrouver le niveau qui était le mien avant ma dernière blessure en août 2018, explique-t-il. Je sais que cela ne sera pas évident, que me battre pour des podiums n'est pour l'instant qu'un rêve. Mais la finalité n'est pas de courir pour la 25e place. Je dois tout simplement accepter que cette saison sera très dure pour moi." On rappellera que Justin Murisier s'était classé septième de la Coupe du monde de géant 2017/2018.

A Saas-Fee, les géantistes sont tirés du lit à... 04h00. "Il faut monter dans la cabine à 05h00, précise Justin Murisier. Le glacier chauffe très vite et la neige devient trop molle." Justin Murisier et ses coéquipiers mesurent ainsi pleinement les conséquences du réchauffement climatiques. "Je viens à Saas Fee depuis dix ans, poursuit le Valaisan. Croyez-moi, j'ai bien perçu tout ce qui a changé. Le glacier fond et voir des torrents d'eau descendre de tous les côtés peut parfois susciter une immense tristesse."

Justin Murisier participera le mois prochain à un stage en Argentine. "Nous reviendrons ensuite skier sur le glacier avant les trois coups de la saison à Sölden le 27 octobre", conclut Justin Murisier.

