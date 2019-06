Justin Rose a pris les commandes de l'US Open, troisième épreuve du Grand Chelem de l'année, à l'issue du 1er tour. L'Anglais a rendu une carte de 65, soit cinq coups sous le par.

Auteur de cinq birdies, dont trois sur les derniers trous, un eagle et un bogey, Justin Rose a égalé le record sur un jour dans l'épreuve lorsqu'elle est disputée sur l'exigeant et spectaculaire parcours de Pebble Beach. Le no 4 mondial, vainqueur de l'US Open 2013, devance d'un coup un groupe de quatre joueurs dans lequel figurent les Américains Ricky Fowler et Xander Schauffele (66, -4).

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, impressionnant vainqueur de l'Open du Canada, est 8e, à trois coups du leader (68, -2), tandis que le no 1 mondial et double tenant du titre, Brooks Koepka, est rélégué à quatre coups avec sa carte de 69 (-1), synonyme de 16e place.Il faut descendre à la 28e place pour trouver trace de Tiger Woods. L'Américain, vainqueur en avril du Masters, a bouclé son premier tour en 70 coups (par).

Lors de cette première journée, Rory Sabbatini, Sud-Africain de naissance qui représente désormais la Slovaquie, a réussi un trou-en-un sur le trou no 12, un par 3. Il pointe toutefois à une modeste 58e place (72, +2), à sept coups de la tête.

