Le "frigo" romain remis en fonction par des chercheurs bâlois à Kaiseraugst (AG) a fonctionné. Une couche de glace de 40 centimètres s'est maintenue dans cette cavité de quatre mètres de profondeur, ont indiqué jeudi les scientifiques après ouverture de la fosse.

Les Romains avaient coutume d'utiliser de telles fosses murées comme réfrigérateurs durant l'été. Ils les remplissaient de neige et de glace l'hiver, puis recouvraient le tout de paille. Cela leur permettait de conserver des fruits et légumes, des huîtres, du fromage ou encore du vin.

Il s'agissait du troisième essai de l'équipe de Peter-Andrew Schwarz, de l'Université de Bâle, sur le "frigo" d'Augusta Raurica. Le premier s'était soldé par un échec, le second, en plusieurs étapes et avec l'adjonction de blocs de glace, avait été plus concluant.

Cette fois-ci, les chercheurs avaient accumulé début avril des couches de neige de 20 à 30 centimètres bien isolées les unes des autres et séparées par de la paille. Ils s'inspiraient de la méthode des puits de glace pratiquée autrefois par les "nevaters" sur l'île de Majorque.

Et leurs efforts ont été récompensés: jeudi matin, à l'ouverture de la fosse, une quarantaine de centimètres de neige compactée subsistaient sous la paille, et la bouteille de bière qui y avait été entreposée était à bonne température. Le Pr Schwarz estime que la couche de glace devrait fondre complètement d'ici deux à trois semaines, a-t-il indiqué à Keystone-ATS.

Son constat: "La neige subsiste plus longtemps que le pensaient les sceptiques, mais pas autant que l'espéraient les optimistes". Sans avoir pu apporter une démonstration absolue de faisabilité, nous nous en sommes approchés, a-t-il conclu. Cette expérience ne prouve pas que l'orifice en question était utilisé comme frigo par les Romains.

