KalPa Kuopio a créé la surprise aux dépens du Team Canada

Le Team Canada est tombé de haut. Les joueurs à la feuille d'érable se sont inclinés 2-1 aux tirs au but face au KalPa Kuopio en finale de la Coupe Spengler à Davos. Pas de record pour le Team Canada.

C'est donc le onzième du Championnat de Finlande qui inscrit son nom au palmarès de la 92e édition du vénérable tournoi. C'est aussi la première fois qu'une équipe finlandaise s'impose dans la station grisonne.

Au cours de cette édition la plus hermétique de l'histoire, la finale n'a pas échappé à la prépondérance des défenses. Celle des Finlandais a vraiment posé des problèmes aux Nord-Américains, dominateurs, mais en peine de se mettre vraiment dans les meilleures positions pour inquiéter l'excellent portier slovaque Denis Godla.

Les Canadiens n'ont finalement trouvé la faille qu'à la 46e minute sur un jeu de transition supersonique. Cracknell a habilement lancé Mitchell qui s'est présenté seul face à Godla. Ce dernier a réussi un magnifique arrêt mais sur son renvoi, Winnik a pu loger le palet au fond de la cage. Tout semblait rouler pour les joueurs canadiens. Malgré les exploits du portier Godla, ils paraissaient capables de conserver cet avantage minimal. Mais ils ont commis l'erreur de se replier et surtout d'oublier Luostarinen au deuxième poteau à la 52e minute. KalPa a égalisé sans que ce ne soit volé pour autant.

La prolongation fut enthousiasmante. Les deux équipes ont cherché le k.-o. Le Team Canada fut près de réussir dans son entreprise lorsque Dalpe a ajusté le poteau à la 63e. La séance de tirs au but fut du même acabit. Les Finlandais ont pris l'avantage 2-1 après un nouvel exploit du jeune Français Alexandre Texier. Mais l'attaquant de Lausanne, Cory Emmerton possédait des nerfs d'acier pour glisser le palet sous le bras de Godla et égaliser. C'est au 16e tir au but que le capitaine canadien Andrew Ebbett a échoué sur le gardien slovaque. L'essai victorieux de Rissanen juste auparavant donnait la victoire à KalPa, devenu le chouchou du public.

Le Team Canada n'a pas établi un nouveau record de 16 victoires. Il reste à égalité avec Davos avec 15 trophées.

