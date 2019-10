"C'est une explosion d'émotions": Mujinga Kambundji affichait son plus beau sourire au moment d'apparaître en zone mixte moins d'une heure après s'être parée de bronze sur 200 m aux Mondiaux de Doha.

"Je ne réalise pas encore ce que j'ai accompli. C'est vraiment trop cool. Je suis tellement contente, et soulagée aussi", a lâché d'emblée la Bernoise. "Je suis simplement heureuse, c'est incroyable", a-t-elle poursuivi.

"Je savais que j'avais une chance à saisir dans cette finale. Je pensais que Dina (réd: Asher-Smith, la nouvelle championne du monde) serait devant, et qu'il y aurait une opportunité pour moi car ce serait serré derrière", a expliqué Mujinga Kambundji, qui a pleinement profité des nombreux forfaits enregistrés sur ce 200 m.

"Je voulais faire la meilleure course possible, en me concentrant sur moi-même. J'étais d'ailleurs tellement concentrée que je n'ai pas réalisé tout de suite que ça suffisait pour le podium", a souri la Bernoise de 27 ans. "J'ai compris en regardant l'écran géant du stade", a-t-elle ajouté.

Mujinga Kambundji estime que c'est son attitude qui a fait la différence. "Je me réjouissais de disputer cette finale. Je voulais juste faire une super course", a-t-elle souligné, revenant ensuite sur ses mésaventures des Européens de Berlin où elle avait terminé à trois reprises au 4e rang l'été dernier.

"A Berlin, j'avais trop d'attentes. Je me disais +tu devrais faire une médaille+. Là, je savais que c'était possible, et j'ai su courir sans me poser de questions", a encore expliqué la deuxième Suissesse à glaner une médaille dans des Mondiaux en plein air. "Je me réjouis de recourir dans deux jours", vendredi lors des séries du relais.

