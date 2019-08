Auteur d'un chrono de valeur mondiale vendredi sur 100 m (11''00), Mujinga Kambundji a également frappé fort lors de la deuxième journée des championnats de Suisse à Bâle.

La Bernoise a battu le record national du 200 m pour le porter à 22''26. Kariem Hussein tient quant à lui son ticket pour les Mondiaux de Doha.

"C'est difficile de comparer ces deux chronos, car je n'ai pas les mêmes attentes sur les deux distances. J'avais déjà l'impression d'avoir un tel temps dans les jambes l'an dernier sur 200 m, mais ça n'avait pas marché", a expliqué Mujinga Kambundji, qui a effacé une marque détenue par Lea Sprunger depuis l'été 2016 (22''38).

Au niveau mondial, sept athlètes sont allées plus vite que la Bernoise cette année. En Europe, seule la Britannique Dina Asher-Smith (22'18'') s'est montrée plus rapide que la double championne de Suisse du week-end.

N'a-t-elle pas peur que cette forme soit trop précoce, alors que les Mondiaux de Doha démarreront le 27 septembre? "Non. Car c'est la première semaine au cours de laquelle je me sens vraiment bien", a glissé l'héroïne du week-end. "Il est plus simple de devoir conserver sa forme que de devoir monter vite en puissance".

Deuxième en 23''33, Sarah Atcho était pour sa part au bord des larmes, elle qui espérait se relancer et s'approcher des minima pour Doha (23''02). "Je suis au même niveau qu'en 2015. J'ai vécu sept mois de galère", a pesté la Vaudoise, qui estime que son statut de titulaire du relais 4x100 m est désormais menacé.

Soulagement pour Hussein

Si Sarah Atcho a failli, Kariem Hussein a en revanche pu hurler tout son soulagement dans le stade de la Schützenmatte. Le Thurgovien, champion d'Europe 2014 du 400 m haies mais souvent gêné par des blessures depuis, a enfin satisfait aux exigences chronométriques pour Doha en s'imposant en 49''21. Il est le dixième représentant de Swiss Athletics à valider son ticket pour Doha.

Double tenant du titre sur 1500 m, Julien Wanders n'est pas parvenu à décrocher une troisième couronne consécutive dans la discipline. Le Genevois a terminé au 2e rang, avant de se classer 6e du 800 m moins de deux heures plus tard. "J'ai dû demander à Joaquim Jäger (réd: son coéquipier du Stade Genève, qui s'est classé 4e) comment on courait un 800 m", a rigolé Julien Wanders, qui a tout de même signé son record personnel en 1'51''57.

