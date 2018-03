Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

2 mars 2018

Mujinga Kambundji est bien partie aux Mondiaux en salle de Birmingham. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales du 60 m avec le 3e temps des séries, en 7''15.

La Bernoise a pris la 2e place de sa course, derrière la Française Carolle Zahi (7''11). Dans les autres séries, Dafne Schippers (NED) s'est qualifiée sans forcer en 7''19, tandis que la double championne olympique Elaine Thompson (JAM) ne faisait pas mieux que 7''20. Les Ivoiriennes Marie-Josée Ta'lou et surtout Murielle Ahouré (7''12) seront aussi à surveiller de près pour les demi-finales (19h50 ce vendredi) et la finale (22h38).

La Tessinoise Ajla Del Ponte s'est qualifiée en étant repêchée au temps (7''31, 4e de sa série). Son record est à 7''24.

