Ce contenu a été publié le 9 juillet 2018 22:03 09. juillet 2018 - 22:03

Mujinga Kambundji a brillé lundi à Lucerne, quatre jours après avoir battu son record de Suisse du 100 m (11''03) à Athletissima. La Bernoise s'est imposée en 11''12 sur 100 m, avant de terminer 2e du 200 m en 22''48. Lea Sprunger a quant à elle réussi 54''92 sur 400 m haies.

Médaillée de bronze du 60 m des derniers Mondiaux en salle, Mujinga Kambundji a devancé sur la rectiligne la Sud-Africaine Carina Horn (2e en 11''13) et l'Américaine Jenna Prandini (3e en 11''14) dans une course disputée avec un vent légèrement favorable (+ 0,2 m/s). Ajle Del Ponte et Salomé Kora ont quant à elles terminé respectivement 3e et 4e de la course B, en 11''46 et 11''47.

Huitante minutes plus tard, Mujinga Kambundji a signé son meilleur chrono de la saison sur le demi-tour de piste. La Bernoise, qui n'a été battue que par Shericka Jackson (22''40), s'est approchée à 0''10 du record de Suisse de Lea Sprunger. Elle est surtout devenue la troisième meilleur performeuse européenne de la saison sur la distance. Sarah Atcho (6e) n'a en revanche pas pu faire mieux que 23''10.

Lea Sprunger n'est quant à elle pas parvenue à améliorer sa meilleure performance européenne de l'année sur 400 m haies, réalisée à Athletissima (54''79). La Vaudoise est néanmoins passée pour la deuxième fois de la saison sous les 55 secondes. Elle a terminé 4e d'une épreuve remportée par la Jamaïcaine Janieve Russell (53''63).

Un record de Suisse battu

Un record de Suisse est par ailleurs tombé lundi soir. Il a été l'oeuvre de Nicole Zihlmann, qui a lancé son marteau à 67m42. La Lucernoise de 31 ans a amélioré de plus de 2 mètres son ancienne meilleure marque. Mais elle ne figure même pas dans le top 30 de la hiérarchie européenne 2018.

