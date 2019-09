Après une 1re journée compliquée pour l'athlétisme helvétique, cela semble aller mieux aux Mondiaux de Doha. Mujinga Kambundji a enlevé sa série sur 100 m en 11'17, devant notamment Tori Bowie.

Sans la Nigériane Blessing Okagbare, non partante, la Bernoise a parfaitement confirmé son statut. Les favorites n'ont d'ailleurs pas ménagé leurs efforts. Shelly-Ann Fraser-Pryce a fusé en 10''80 (!) et Marie-Josée Ta Lou l'a presque imité dans la série suivante en 10''85. Elaine Thompson, Dina Asher-Smith et Dafne Schippers ont toutes coupé la ligne de leur série en tête.

Les deux autres Suissesses, Salome Kora et Ajla Del Ponte, n'ont pas passé le cut. La St-Galloise a fini 6e en 11''48, alors que la Tessinoise, invitée, a pris le même rang de sa course (6e) en 11''36. La dernière place qualificative s'est jouée en 11''31, mais il aurait fallu devancer cinq filles.

