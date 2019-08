Mujinga Kambundji et Alex Wilson ont, comme prévu, défendu victorieusement leur titre sur 100 m à Bâle lors des championnats de Suisse. La Bernoise s'est imposée en 11''00, le Bâlois en 10''26.

Privée d'échauffement avant les séries en raison des problèmes de trafic rencontrés sur l'axe Berne-Bâle, Mujinga Kambundji n'a pas traîné sur le tartan du stade de la Schützenmatte. Elle a signé le deuxième meilleur temps de sa carrière, à 0''05 de son record de Suisse, et fait désormais partie des dix meilleures performeuses mondiales de l'année. "Ca fait plaisir de réussir un tel chrono. Mais j'espérais passer sous les 11 secondes", a-t-elle glissé.

La Bernoise de 27 ans a devancé en finale l'étonnante Lea Sprunger, qui a couru en 10''35, soit le deuxième meilleur chrono de sa carrière sur 100 m. "Je voulais me faire plaisir, tester ma fréquence de foulée. J'étais comme une junior de 12 ans", a lâché la championne d'Europe du 400 m haies. La médaille de bronze est revenue à Salomé Kora (11''58), alors que la Tessinoise Ajla Del Ponte (11''69) a été boutée hors du podium.

De retour aux affaires après une pause forcée d'environ un mois due à un problème de genou, Alex Wilson a pour sa part cueilli son cinquième titre national d'affilée sur 100 m. Le Bâlois de 28 ans n'a pas forcé son talent en finale, se contentant d'un chrono de 10''26. C'est l'athlète du Lausanne-Sports Sylvain Chuard (10''48) qui s'est paré d'argent.

Wanders tranquille

Qualifié sur 5000 et 10'000 m pour les Mondiaux de Doha, Julien Wanders a par ailleurs décroché sans difficulté aucune son ticket pour les finales du 800 et du 1500 m. Le Genevois de 23 ans a même réalisé son record personnel sur 800 m (1'52''93), une distance qu'il n'avait il est vrai plus courue en compétition depuis six ans.

