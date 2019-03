Un CP Berne au sommet du réalisme s'est imposé 3-2 après prolongation sur la glace de Genève-Servette. Les joueurs de la capitale ont été malmenés mais ont tenu.

"Si nous sommes parvenus à finalement nous imposer, c'est parce que nous avons gardé notre état d'esprit même quand nous avons subi l'égalisation en fin de match", relevait le défenseur bernois Jérémy Kamerzin. "Il faut aussi donner du crédit aux Genevois, ils ont réussi une bonne performance. Ils ont eu plus de jeux de puissance que nous en début de partie. Cela les a mis dans le match. Leurs "skill players" ont pu s'en donner à coeur joie. Nous devrons corriger ce trop grand nombre de pénalités dès jeudi."

Côté genevois, la pilule est amère. "C'est sûr que c'est dur de perdre ainsi. Mais même à 0-2, nous savions que nous pouvions revenir. Dans le hockey, c'est arrivé bien souvent", soulignait l'attaquant genevois Juraj Simek, presque héros d'un soir avec un but et un assist contre le CP Berne. "Notre premier tiers-temps nous laisse des regrets. Il fallait au moins marquer un but avec toutes ces supériorités numériques. Pis, on a encaissé un but à 5 contre 4. En play-off, ce n'est pas permis. Mais rien n'est perdu..."

