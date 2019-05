Tête de série no 2 du tableau et lauréate du récent tournoi de Rome, Karolina Pliskova a été sortie dès le 3e tour à Roland-Garros. La Tchèque s'est inclinée 6-3 6-3 devant la Croate Martic (no 31).

La défaite de Karolina Pliskova ne constitue qu'une demi-surprise. La terre battue n'est pas sa tasse de thé, même si elle avait atteint le dernier carré en 2017 à la Porte d'Auteuil. Dotée d'un jeu varié, Petra Martic est, en revanche, particulièrement à l'aise sur cette surface. Et la Croate de 28 ans tient la grande forme, elle qui a cueilli le premier titre de sa carrière sur la terre battue d'Istanbul il y a quelques semaines.

Présente pour la cinquième fois de sa carrière au 4e tour d'un tournoi majeur, Petra Martic peut espérer franchir un nouveau cap durant cette quinzaine. Elle affrontera dimanche en 8e de finale l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 88).

