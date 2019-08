Killian Peier monte en puissance dans le Grand Prix d'été de saut. Le Vaudois a terminé au 5e rang du quatrième concours individuel, remporté par le Polonais Kamil Stoch dimanche à Zakopane.

Sixième du classement final du GP 2018, Killian Peier a signé son premier top 10 de l'été sur le tremplin polonais. Septième après un premier saut de 133 mètres, il a réussi la quatrième meilleure performance en deuxième manche (132 mètres) pour gagner deux places. Il remonte ainsi en 9e position au général.

Le Vaudois - qui avait mené la Suisse au 7e rang du concours par équipe samedi en atterrissant à 135 et à 134,5 mètres - a échoué à plus de 5 points de la troisième place occupée par le Japonais Yukiya Sato. La Pologne a signé un doublé dans ce concours, Kamil Stoch (137,5 et 132,5 mètres) devançant Dawid Kubacki.

Simon Ammann s'est également qualifié pour la deuxième manche. Auteur de sauts mesurés à 127 et à 115 mètres, le St-Gallois n'a toutefois pas pu faire mieux que 26e. Dominik Peter (38e) et Andreas Schuler (41e) ont quant à eux été recalés après la première manche.

