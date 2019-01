Kim Jong-un interpelle les Etats-Unis sur le dossier nucléaire

Washington et Pyongyang ont engagé des discussions pour organiser une seconde rencontre depuis le sommet inédit de Singapour entre Kim Jong-un et Donald Trump organisé en juin dernier (archives).

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré mardi être toujours déterminé à oeuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais Pyongyang pourrait envisager de changer d'attitude si les Etats-Unis maintiennent leurs sanctions liées à son dossier nucléaire.

Son avertissement intervient après douze mois de rapprochement diplomatique entre Pyongyang et Washington. "Si les Etats-Unis ne tiennent pas la promesse qu'ils ont faite devant le monde entier, nous pourrions ne pas avoir d'autre choix que d'envisager une nouvelle manière de sauvegarder notre souveraineté et nos intérêts", a averti M. Kim dans son discours de Nouvel An.

Lors de son allocution retransmise par la télévision nord-coréenne Kim Jong-un a ainsi affirmé qu'il y aurait une plus grande avancée sur la question de la dénucléarisation si les Etats-Unis prenaient les mesures "appropriées".

Prêt pour un nouveau sommet

A l'occasion de ses voeux pour la nouvelle année, Kim Jong-un a aussi assuré être disposé à rencontrer le président américain Donald Trump à tout moment pour la tenue d'un second sommet bilatéral.

Washington et Pyongyang ont engagé des discussions pour organiser cette rencontre depuis le sommet inédit de Singapour entre les deux dirigeants organisé en juin dernier. Donald Trump a déclaré en décembre qu'un second sommet avec Kim Jong-un aurait probablement lieu en janvier ou février 2019.

